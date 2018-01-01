Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Раньери возглавил Сампдорию

Комментариев: 0
Последним местом работы именитого итальянца была Рома.
Клаудио Раньери
Клаудио Раньери
Getty Images

Итальянский специалист Клаудио Раньери стал главным тренером Сампдории. Об этом сообщил официальный сайт "блучеркьяти".

Стороны заключили контракт на два года - до 30-го июня 2021 года. У Раньери будет возможность расторгнуть контракт, если клуб вылетит в Серию В.

В данный момент Сампдория занимает последнее место в чемпионате Италии, набрав 3 очка после семи туров.

Напомним, что последним местом работы итальянца была Рома, которую он покинул в июне текущего года. На посту тренера Сампдории 67-летний специалист заменил Эусебио ди Франческо.

Поделись:
Теги: Сампдория, Италия, Клаудио Раньери
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь