Раньери возглавил Сампдорию

Последним местом работы именитого итальянца была Рома.

Итальянский специалист Клаудио Раньери стал главным тренером Сампдории. Об этом сообщил официальный сайт "блучеркьяти".

Стороны заключили контракт на два года - до 30-го июня 2021 года. У Раньери будет возможность расторгнуть контракт, если клуб вылетит в Серию В.

В данный момент Сампдория занимает последнее место в чемпионате Италии, набрав 3 очка после семи туров.

Напомним, что последним местом работы итальянца была Рома, которую он покинул в июне текущего года. На посту тренера Сампдории 67-летний специалист заменил Эусебио ди Франческо.