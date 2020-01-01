Малиновский: В Аталанте если ты меньше играешь, то больше работаешь на тренировках

Украинский футболист отметил, что в команде он чувствует себя хорошо.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский рассказал о процессе тренировок в клубе из Бергамо.

“С Фиорентиной и Ромой я провел полные матчи, и это за три дня, а против Сассуоло 20 минут, в последнем матче 20 минут.

Но в Аталанте если ты меньше играешь, то больше работаешь на тренировках. Если ты сыграл меньше тайма, то на тренировке делаешь больший объем работы.

В общем я чувствую себя в Аталанте хорошо“, - сказал Малиновский.

Ранее украинец признался, что перешел в Аталанту, потому что не видел развития в других клубах.