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Малиновский: В Аталанте если ты меньше играешь, то больше работаешь на тренировках

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Украинский футболист отметил, что в команде он чувствует себя хорошо.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
twitter.com/Atalanta_BC

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский рассказал о процессе тренировок в клубе из Бергамо.

“С Фиорентиной и Ромой я провел полные матчи, и это за три дня, а против Сассуоло 20 минут, в последнем матче 20 минут.

Но в Аталанте если ты меньше играешь, то больше работаешь на тренировках. Если ты сыграл меньше тайма, то на тренировке делаешь больший объем работы.

В общем я чувствую себя в Аталанте хорошо“, - сказал Малиновский.

Ранее украинец признался, что перешел в Аталанту, потому что не видел развития в других клубах.

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Теги: футбол, Руслан Малиновский, Аталанта
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Источник: Футбол 1

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