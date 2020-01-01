Малиновский: В Аталанте если ты меньше играешь, то больше работаешь на тренировках
Украинский футболист отметил, что в команде он чувствует себя хорошо.
Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский рассказал о процессе тренировок в клубе из Бергамо.
“С Фиорентиной и Ромой я провел полные матчи, и это за три дня, а против Сассуоло 20 минут, в последнем матче 20 минут.
Но в Аталанте если ты меньше играешь, то больше работаешь на тренировках. Если ты сыграл меньше тайма, то на тренировке делаешь больший объем работы.
В общем я чувствую себя в Аталанте хорошо“, - сказал Малиновский.
Ранее украинец признался, что перешел в Аталанту, потому что не видел развития в других клубах.
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