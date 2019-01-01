Джан: Я несчастлив в Ювентусе

Футболист недоволен количеством своей игровой практики.

Полузащитник Ювентуса Эмре Джан недоволен количеством игрового времени в туринском клубе.

“Сейчас я несчастлив в Ювентусе. Я не так много играю. В прошлом сезоне я появлялся на поле гораздо чаще, особенно в важных матчах, и играл отлично.

В этом же сезоне я пока не получил своего шанса, но думаю, что у меня еще будет такая возможность“, - цитирует футболиста Football-Italia.

Отметим, что в нынешнем сезоне чемпионата Италии Джан провел только три матча за Ювентус.