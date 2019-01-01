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Джан: Я несчастлив в Ювентусе

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Футболист недоволен количеством своей игровой практики.
Эмре Джан
Эмре Джан
Getty Images

Полузащитник Ювентуса Эмре Джан недоволен количеством игрового времени в туринском клубе.

“Сейчас я несчастлив в Ювентусе. Я не так много играю. В прошлом сезоне я появлялся на поле гораздо чаще, особенно в важных матчах, и играл отлично.

В этом же сезоне я пока не получил своего шанса, но думаю, что у меня еще будет такая возможность“, - цитирует футболиста Football-Italia. 

Отметим, что в нынешнем сезоне чемпионата Италии Джан провел только три матча за Ювентус.

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Теги: футбол, Эмре Джан, Ювентус
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