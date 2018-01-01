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Возлюбленная Роналду засветилась в аэропорту в образе за 15 тысяч евро

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Джорджина Родригес умеет изысканно и дорого подбирать свои наряды и аксессуары.
Джорджина Родригес
Джорджина Родригес
instagram.com/georginagio/

Джорджина Родригес, возлюбленная форварда Ювентуса Криштиану Роналду, на своей страничке в Instagram поделилась новыми снимками, на которых она ожидает посадки на самолет в аэропорту.

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Фото выглядят вполне скромно - девушка находится в обычном зале ожидания, без излишеств. Однако представители издания Vanitatis тщательно изучили образ девушки и ее аксессуары, и установили, что Джоржина предстала перед подписчиками в образе за 15 тысяч евро.

Джорджина Родригес
Джорджина Родригес
instagram.com/georginagio/

При этом испанское издание отмечает, что данная сумма включает не только спортивный костюм и обувь, а также дорожные сумки и аксессуары, которые попали в кадр.

При этом стоимость именно одежды составляет лишь малую часть - костюм бренда Alo Yoga стоит 290 евро, а кроссовки Nike - 170 евро.

Джорджина Родригес
Джорджина Родригес
instagram.com/georginagio/

Все три сумки от бренда Louis Vuitton, которые стоят на фото с Джорджиной - чемодан, небольшая сумка и кросс боди оцениваются в 5000 евро.

Самый дорогой предмет в образе девушки - это кольцо Cartier из белого золота с бриллиантом, которое обошлось в примерно 10 400 евро.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду и Джорджину Родригес застукали в церкви перед матчем с Интером.

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Теги: Джорджина Родригес, Криштиану Роналду, футбол, вне игры, девушка, фото
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