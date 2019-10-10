Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Буффон: Ювентус - клуб, в котором я готов быть вторым вратарем

Комментариев: 0
Итальянец счастлив находиться в Ювентусе, независимо от роли его действия.
Джанлуиджи Буффон
Джанлуиджи Буффон
Getty Images

Вратарь Ювентус Джанлуиджи Буффон рассказал подробности своего пребывания в клубе.

“Некоторые люди были сбиты с толку по поводу моей новой роли в клубе.

Но я понимал, что единственным клубом, где я мог согласиться на роль второго вратаря, был Ювентус. Я подождал и оказался прав.

Я был рад снова обнять болельщиков и вернуться в раздевалку к своим партнерам по команде, с которыми я так много пережил как на футбольном поле, так и за его пределами.

Вот почему я сделал этот выбор“, - цитирует слова Буффона Football Italia.

Напомним, что футболист вернулся в Ювентус этим летом.

Отметим, что Буффон поставил рекорд по проводимости матчей в Сериа А.

Поделись:
Теги: Джанлуиджи Буффон, Ювентус
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь