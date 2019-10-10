Буффон: Ювентус - клуб, в котором я готов быть вторым вратарем
Итальянец счастлив находиться в Ювентусе, независимо от роли его действия.
Вратарь Ювентус Джанлуиджи Буффон рассказал подробности своего пребывания в клубе.
“Некоторые люди были сбиты с толку по поводу моей новой роли в клубе.
Но я понимал, что единственным клубом, где я мог согласиться на роль второго вратаря, был Ювентус. Я подождал и оказался прав.
Я был рад снова обнять болельщиков и вернуться в раздевалку к своим партнерам по команде, с которыми я так много пережил как на футбольном поле, так и за его пределами.
Вот почему я сделал этот выбор“, - цитирует слова Буффона Football Italia.
Напомним, что футболист вернулся в Ювентус этим летом.
Отметим, что Буффон поставил рекорд по проводимости матчей в Сериа А.
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