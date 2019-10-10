Буффон: Ювентус - клуб, в котором я готов быть вторым вратарем

Итальянец счастлив находиться в Ювентусе, независимо от роли его действия.

Вратарь Ювентус Джанлуиджи Буффон рассказал подробности своего пребывания в клубе.

“Некоторые люди были сбиты с толку по поводу моей новой роли в клубе.

Но я понимал, что единственным клубом, где я мог согласиться на роль второго вратаря, был Ювентус. Я подождал и оказался прав.

Я был рад снова обнять болельщиков и вернуться в раздевалку к своим партнерам по команде, с которыми я так много пережил как на футбольном поле, так и за его пределами.

Вот почему я сделал этот выбор“, - цитирует слова Буффона Football Italia.

Напомним, что футболист вернулся в Ювентус этим летом.

Отметим, что Буффон поставил рекорд по проводимости матчей в Сериа А.