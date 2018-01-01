Пьоли: Фанаты имеют полное право критиковать меня

Главный тренер Милана хочет вывести команду на новый уровень.

Новый главный тренер Милана Стефано Пьоли прокомментировал свое назначение в “красно-черные“.

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“Я прихожу сюда с энтузиазмом и страстью. Я убежден, что мы сможем делать великие дела вместе. Я с большим уважением отношусь к фанатам, они имеют полное право критиковать меня, для меня это будет дополнительным стимулом.

Мои принципы основаны на моих идеях, интенсивности и беспощадности. Марко Джампаоло - хороший тренер, но он отличается от меня.

Я уже начал приспосабливаться к игрокам. Я должен улучшить их индивидуально, чтобы они могли расти вместе“, - цитирует слова Пьоли Football Italia.

Напомним, что Пьоли ранее тренировал Интер.