Ибрагимович: Я не вижу проблемы, если смогу перебраться в чемпионат Италии

Швед может вернуться в Сериа А.

Нападающий Лос-Анделес Гэлакси Златан Ибрагимович прокомментировал теперешнее положения команд в чемпионате Италии.

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“Если я смогу перебраться в чемпионат Италии, то не вижу для себя в этом проблем. Я буду справляться лучше, чем те игроки, которые выступают сейчас там.

Ювентус сейчас творит великие дела, это символ итальянского футбола как команда, так и те игроки, которые есть в составе.

Интер показывает хороший результат с отличным тренером, они стараются изо всех сил.Другие команды пытаются, но они еще не достигли уровня Ювентуса.

Мне очень грустно за Милан, этот клуб должен быть лучше всех в плане результатов, в его составе должны выступать лучшие игроки в мире“, - цитирует слова шведа Sky Sport Italia.

Напомним, что Милан отправил в отставку Джампаоло. На его место назначен Пьоли.

Отметим, что Ибрагимовичу был открыт памятник в Швеции.