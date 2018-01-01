Ибрагимович: Я не вижу проблемы, если смогу перебраться в чемпионат Италии
Нападающий Лос-Анделес Гэлакси Златан Ибрагимович прокомментировал теперешнее положения команд в чемпионате Италии.
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“Если я смогу перебраться в чемпионат Италии, то не вижу для себя в этом проблем. Я буду справляться лучше, чем те игроки, которые выступают сейчас там.
Ювентус сейчас творит великие дела, это символ итальянского футбола как команда, так и те игроки, которые есть в составе.
Интер показывает хороший результат с отличным тренером, они стараются изо всех сил.Другие команды пытаются, но они еще не достигли уровня Ювентуса.
Мне очень грустно за Милан, этот клуб должен быть лучше всех в плане результатов, в его составе должны выступать лучшие игроки в мире“, - цитирует слова шведа Sky Sport Italia.
Напомним, что Милан отправил в отставку Джампаоло. На его место назначен Пьоли.
Отметим, что Ибрагимовичу был открыт памятник в Швеции.
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