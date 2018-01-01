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Фонсека заработал дисквалификацию на два матча

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Наставник Ромы спорил с судьей, за что и получил наказание.
Паулу Фонсека спорит с арбитром
Паулу Фонсека спорит с арбитром
Getty Images

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека получил двухматчевую дисквалификацию в рамках чемпионата Италии.

Специалист получил красную карточку за споры с арбитром Давиде Массой по поводу отмененного в добавленное время гола форварда Николы Калинича в матче против Кальяри (1:1).

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Как сообщает Football Italia, лига решила наказать Фонсеку двухматчевой дисквалификацией за то, что он позволил себе оскорбить судью. Таким образом, Фонсека пропустит поединкм против Сампдории и Милана

Кроме того, "волки" должны будут заплатить 15 тысяч евро в качестве штрафа за то, что на скамейке запасных находился тренер по физподготовке, который не имел права быть там, а после матча поаплодировал перед лицом Массы в агрессивной и саркастичной манере.

Ранее Паулу Фонсека прокомментировал свое поведение в матче против Кальяри.

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Теги: Паулу Фонсека, Рома, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, дисквалификация
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