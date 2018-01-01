Официально: Милан отправил в отставку Джампаоло
"Россонери" объявили об увольнении специалиста.
Главный тренер итальянского Милана Марко Джампаоло покинул свою должность в итальянском клубе.
Данная информация появилась на официальном сайте “россонери“. Других деталей об увольнении специалиста, а также о том, кто теперь займет это место, не сообщается.
По информации СМИ, Милан ведет переговоры со Стефано Пьоли, который ранее работал в Кьево, Болонье, Лацио и Фиорентине. Также среди кандидатур называли Лучано Спаллетти.
Отметим, что с назначением в Милан связывали главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, однако специалист опроверг эту информацию.
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