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Официально: Милан отправил в отставку Джампаоло

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"Россонери" объявили об увольнении специалиста.
Марко Джампаоло
Марко Джампаоло
Getty Images

Главный тренер итальянского Милана Марко Джампаоло покинул свою должность в итальянском клубе.

Данная информация появилась на официальном сайте “россонери“. Других деталей об увольнении специалиста, а также о том, кто теперь займет это место, не сообщается.

По информации СМИ, Милан ведет переговоры со Стефано Пьоли, который ранее работал в Кьево, Болонье, Лацио и Фиорентине. Также среди кандидатур называли Лучано Спаллетти.

Отметим, что с назначением в Милан связывали главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, однако специалист опроверг эту информацию.

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Теги: Марко Джампаоло, Милан, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, увольнение
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