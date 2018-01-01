Джампаоло покинет Милан в ближайшее время - источник

Руководство итальянской команды уже определилось с кандидатом на замену главного тренера.

Сегодня, 8-го октября, руководство Милана объявит об отставке главного тренера Марко Джампаоло, сообщает известный журналист Джанлука Ди Марцио.

Источник утверждает, что стороны проведут прощальную встречу.

Ожидается, что команду возглавит Стефано Пьоли, который ранее работал в Кьево, Болоньи, Лацио и Фиорентине.

Отмечается, что итальянский специалист также имел предложения от Дженоа и Сампдории, но отказал им в пользу миланской команды.

Ранее руководство Милана вело переговоры с Лучано Спалетти, но им так и не удалось договориться с боссами Интера.