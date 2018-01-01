Де Лигт по поводу лишнего веса: Это какая-то дичь

Адаптация у Де Лигта вышла тяжелой.

Защитник Ювентуса Маттейс Де Лигт прокомментировал информацию о том, что он тренируется индивидуально, чтоб сбросить вес.

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“Ха-ха, это какая-то дичь. Но больше меня это не удивляет. Иногда мне кажется, что я провел прекрасный матч, но после этого что-то происходит.

Это всего лишь чье-то мнение. Важно знать, что я сделал правильно, а что не так - я прекрасно это понимаю.

Каждому игроку нужно время, чтобы адаптироваться в новой команде. У Ювентуса уже было два прекрасных защитника в лице Кьеллини и Бонуччи. План был таков: вводить меня в состав постепенно, но все сработало не так.

Здорово, конечно, что я уже играю, но меня сразу бросили в бой. Для меня это огромный вызов.

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Самый важный урок, который я на данный момент изучил в Ювентусе - уверенность в себе просто необходима.

В самом начале я заметил, что я слишком парюсь по поводу того, чтобы не допускать ошибок, а этого делать нельзя“, - приводит слова Де Лигта NU.nl.

Напомним, что Де Лигт перешел в Ювентус из Аякса за 75 миллионов евро.

Отметим, что игрок вошел в символическую сборную года по версии ФИФА.