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Фонсека: Мне не понравилось отношение судьи на протяжении всей игры

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Главный тренер Ромы зол на судейство в матче с Кальяри.
Пауло Фонсека
Пауло Фонсека
Getty Images

Главный тренер Ромы Пауло Фонсека остался недовольным судейством в поединке против Кальяри, который завершился вничью (1:1).

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“Мне не нравилось отношение судьи на протяжении всей игры. Я мог бы говорить о несуществующем фоле против Диавара или об инциденте с пенальти для Кальяри, а затем о голе Калинича.

Я принимаю его решение удалить меня, я это заслужил“, - сказал Пауло.

“Момент с пенальти? Арбитр поговорил с игроками Кальяри и объяснил им, что это не было фола.

Затем он изменил свое решение - так он консультировался с VAR или нет?Арбитр сигнализировал рукой, что не было фола.

Отмечу, что ребята хорошо сыграли, они создали много моментов, и я думаю, мы заслужили больше, чем ничью“, - цитирует слова Фонсеки Football Italia.

Напомним, что Фонсека возглавил Рому летом этого года.

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Теги: Пауло Фонсека, Рома, чемпионат Италии по футболу, Сериа А
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