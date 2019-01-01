Роналду: Возглавить турнирную таблицу Серии А - прекрасное чувство

Португалец считает, что его команда хорошо сыграла в последнем матче.

Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду прокомментировал выездную победу над Интером в рамках выездного матча седьмого тура чемпионата Италии (1:2).

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“Очень сильное выступление команды. Снова возглавлять турнирную таблицу Серии А - это прекрасное чувство“, - написал Роналду на своей странице в Instagram.

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Ранее своими эмоциями после победы поделился главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри.