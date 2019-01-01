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Роналду: Возглавить турнирную таблицу Серии А - прекрасное чувство

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Португалец считает, что его команда хорошо сыграла в последнем матче.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду прокомментировал выездную победу над Интером в рамках выездного матча седьмого тура чемпионата Италии (1:2).

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“Очень сильное выступление команды. Снова возглавлять турнирную таблицу Серии А - это прекрасное чувство“, - написал Роналду на своей странице в Instagram. 

Смотрите также видео голов и обзор матча Интер - Ювентус.

Ранее своими эмоциями после победы поделился главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри.

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Теги: футбол, Криштиану Роналду, Ювентус, Интер, Серия А
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