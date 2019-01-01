Спаллетти может возглавить Милан

Экс-наставник Интера согласился стать главным тренером другой миланской команды.

Итальянский специалист Лучано Спаллетти может сменить Марко Джампаоло на посту главного тренера Милана, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Источник утверждает, что Спалетти готов возглавить “россонери“, потому что ему нравится это проект.

Отмечается, что стороны уже договорились о трехлетнем контракте, но финансовые детали соглашения пока неизвестны.

Интересно, что у Спаллетти с Интером все еще есть действующий контракт до 2021 года. Таким образом, руководству Милана в первую очередь нужно будет договориться с боссами “нерадзурри“.

Ранее сообщалось, что главным тренером Милана может стать наставник сборной Украины Андрей Шевченко. Украинец даже назвал условия, при каких он возглавит команду.