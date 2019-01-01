Анчелотти: Из-за места в турнирной таблице мне хочется плакать

Итальянский специалист отметил, что его подопечным нужно вернуть реализацию.

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти прокомментировал ничью с Торино (0:0) в рамках седьмого тура чемпионата Италии.



“Это была тяжелая игра. Мы сделали многое, но нам не хватило эффективности перед чужими воротами. Мы слишком скромно действовали в завершающей стадии атаки.



Из-за места в турнирной таблице мне хочется плакать. Раньше мы отлично атаковали, но плохо защищались. Теперь ситуация изменилась. Нужно вновь вернуть реализацию“, - приводит слова специалиста CalcioMercato.



Отметим, что Наполи занимает четвертую строчку в турнирной таблице Серии А, имея в активе 13 пунктов.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти может покинуть Наполи после сезона-2019/20.