Роналду и Бонуччи поцеловали Дибалу после матча с Интером

Партнеры по команде решили необычно поздравить аргентинца с победой.

Туринский Ювентус в выездном матче обыграл миланский Интер в рамках седьмого тура чемпионата Италии (1:2).

Во время интервью одного из авторов забитого мяча Пауло Дибалы случился забавный инцидент. Нападающий Криштиану Роналду и защитник Леонардо Бонуччи по очереди подошли к аргентинцу и поцеловали его.

CRISTIANO RONALDO E LEONARDO BONUCCI CHE DANNO UN BACIO A PAULO DYBALA, VOGLIO QUESTO VIDEO SULLA MIA LAPIDE pic.twitter.com/rjppQuK7bw — ℒ. (@dreaminhogvarts) October 6, 2019

В ответ на действия партнеров по команде футболист лишь смущенно улыбался.

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