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Роналду и Бонуччи поцеловали Дибалу после матча с Интером

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Партнеры по команде решили необычно поздравить аргентинца с победой.
Пауло Дибала и Криштиану Роналду
Пауло Дибала и Криштиану Роналду
Getty Images

Туринский Ювентус в выездном матче обыграл миланский Интер в рамках седьмого тура чемпионата Италии (1:2).

Во время интервью одного из авторов забитого мяча Пауло Дибалы случился забавный инцидент. Нападающий Криштиану Роналду и защитник Леонардо Бонуччи по очереди подошли к аргентинцу и поцеловали его. 

В ответ на действия партнеров по команде футболист лишь смущенно улыбался.

Смотрите также видео голов и обзор матча Интер - Ювентус.

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Теги: футбол, Криштиану Роналду, Леонардо Бонуччи, Пауло Дибала
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