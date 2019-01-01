Сарри: Ювентус может играть намного лучше

Итальянский специалист отметил, что в составе его команды есть много сильных футболистов.

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал выездную победу над Интером в рамах седьмого тура чемпионата Италии (1:2).

“То, что мы вернулись на первую строчку,сейчас не так важно. Главное, что мы сыграли хорошо, с характером и отдачей, против команды, которая до этого только побеждала. Мы хорошо начали и показали правильный настрой в такой напряженной атмосфере. Это хороший знак.

Думаю, мы можем играть намного лучше. Это постепенный процесс. В нашей команде есть много сильных личностей, и мы обладаем глубиной состава. Это означает, что мы можем добиваться результата, даже если играем на полную мощность“, - цитирует Сарри Football Italia.

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