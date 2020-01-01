Конте - о поражении в матче с Ювентусом: Класс большого клуба сделал разницу

Итальянский специалист призвал своих подопечных продолжать работать над собой.

Главный тренер миланского Интера Антонио Конте прокомментировал поражение от Ювентуса (1:2) в седьмом туре чемпионата Италии.

“Думаю, травма Сенси повлияла на результат встречи, наша игра распалась, когда он покинул поле. Мы не очень хорошо начали второй тайм, нам могла забить любая команда.

Ювентус забил, они показали всю силу в атаке и умение контролировать ход поединка. Не могу жаловаться на парней, они выложились на 100%, но вперед нас еще ждет долгий путь.

Нам нужно совершенствоваться. У обеих команд были моменты, но опыт и класс большого клуба сделали разницу. Мы закатаем рукава и продолжим работать“, – цитирует Конте Football Italia.

Смотрите также видео голов и обзор матча Интер - Ювентус.

Ранее сообщалось, что фанаты Ювентуса потребовали убрать “звезду“ Конте с домашнего стадиона.