У игрока Наполи диагностировали перелом грудины
В матче седьмого тура Серии А Наполи на выезде играл против Торино. В этом поединке травму получил защитник неаполитанцев Эльсеид Хюсай.
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Албанский футболист неудачно приземлился прямо на голову, рискуя травмировать себе шею. Изначально врачи предположили, что футболист в результате падения получил ушиб грудной клетки, однако рентген показал более серьезную травму.
Quando capisci che il tuo avversario - per quanto rivale sportivo possa essere - si sta per fare male e cerchi di salvarlo.— Gianluca Abate (@Aba_Tweet) 6 октября 2019 г.
Chapeau, Ansaldi... 👏👏👏
Il calcio è di chi lo ama...#TorinoNapoli #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/s0YS7VRtq5
Как сообщает пресс-служба Наполи, у Хюсая диагностировали перелом грудины. Пока сроки его восстановления неизвестны.
В нынешнем сезоне из-за повреждений и конкуренции Хюсай наиграл всего 54 минуты в трех матчах Серии А.
Ранее сообщалось, что защитника Динамо Николая Бурду успешно прооперировали в Барселоне.
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