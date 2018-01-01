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У игрока Наполи диагностировали перелом грудины

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Эльсеид Хюсай неудачно приземлился в матче против Торино.
Эльсеид Хюсай
Эльсеид Хюсай
Getty Images

В матче седьмого тура Серии А Наполи на выезде играл против Торино. В этом поединке травму получил защитник неаполитанцев Эльсеид Хюсай.

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Албанский футболист неудачно приземлился прямо на голову, рискуя травмировать себе шею. Изначально врачи предположили, что футболист в результате падения получил ушиб грудной клетки, однако рентген показал более серьезную травму.

Как сообщает пресс-служба Наполи, у Хюсая диагностировали перелом грудины. Пока сроки его восстановления неизвестны.

В нынешнем сезоне из-за повреждений и конкуренции Хюсай наиграл всего 54 минуты в трех матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что защитника Динамо Николая Бурду успешно прооперировали в Барселоне.

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Теги: Наполи, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, вне игры, травма
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