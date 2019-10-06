Роналду с возлюбленной застукали в церкви перед матчем с Интером

Португалец и его девушка пытались скрыться от папарацци, однако попали в объективы фотокамер.

Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду накануне матча седьмого тура чемпионата Италии против Интера был замечен в церкви.

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Как сообщает The Sun, португалец вместе со своей возлюбленной Джорджиной Родригес посетили одну из церквей в Турине. Пара пыталась скрыться от папарацци, однако фотографы все равно засняли их около церкви.

Ранее Криштиану Роналду заявлял, что однажды женится на Джорджине Родригес.