Роналду с возлюбленной застукали в церкви перед матчем с Интером
Португалец и его девушка пытались скрыться от папарацци, однако попали в объективы фотокамер.
Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду накануне матча седьмого тура чемпионата Италии против Интера был замечен в церкви.
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Как сообщает The Sun, португалец вместе со своей возлюбленной Джорджиной Родригес посетили одну из церквей в Турине. Пара пыталась скрыться от папарацци, однако фотографы все равно засняли их около церкви.
Ранее Криштиану Роналду заявлял, что однажды женится на Джорджине Родригес.
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