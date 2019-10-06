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Роналду с возлюбленной застукали в церкви перед матчем с Интером

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Португалец и его девушка пытались скрыться от папарацци, однако попали в объективы фотокамер.
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
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Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду накануне матча седьмого тура чемпионата Италии против Интера был замечен в церкви.

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Как сообщает The Sun, португалец вместе со своей возлюбленной Джорджиной Родригес посетили одну из церквей в Турине. Пара пыталась скрыться от папарацци, однако фотографы все равно засняли их около церкви.

Ранее Криштиану Роналду заявлял, что однажды женится на Джорджине Родригес.

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Теги: Джорджина Родригес, Криштиану Роналду, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, вне игры, церковь
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Комментариев (1)
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БМ - помойка  (аноним)  07.10.2019, 09:13
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БМ - помойка
Дебилы бигмировские, у нормальных людей статья бы называлась "Роналду с возлюбленной ВИДЕЛИ в церкви перед матчем с Интером"
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