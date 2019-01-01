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Интер - Ювентус 1:2 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

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Ювентус в конце поединка вырвал победу над Интером.

Интер - Ювентус: видео голов
Интер - Ювентус: видео голов
Getty Images

Туринский Ювентус на выезде сумел обыграть миланский Интер в рамках 7-го тура чемпионата Италии.

Гости открыли счет уже на 4-й минуте встречи, но на 18-й минуте миланцы сравняли счет благодаря пенальти. В конце второго тайма "старая сеньора" усилиями Игуаина вырвала победу в поединке.

Смотрите видео голов и обзор матча Интер - Милан:

Интер - Ювентус 1:2
Голы: Мартинес, 18 (пен.) - Дибала, 4, Игуаин, 80

Интер: Ханданович - Годин (Бастони, 55), де Врей, Шкриниар - Д'Амброзио, Барелла, Брозович, Сенси (Весино, 33), Асамоа - Лукаку, Мартинес (Политано, 78).

Ювентус: Щесны - Куадрадо, Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандро - Хедира (Бентанкур, 62), Пьянич, Матюиди - Бернардески (Игуаин, 62) - Дибала (Джан, 71), Роналду.

Предупреждения: Весино, Барелла - Алекс Сандро, Джан, Пьянич.

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Теги: Ювентус, Интер, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, видео голов, обзор матча
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