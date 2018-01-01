Фанаты Ювентуса потребовали убрать "звезду" Конте с домашнего стадиона

Соответствующую петицию подписали уже более 15 тысяч фанатов.

Болельщики Ювентуса хотят исключить итальянского тренера Антонио Конте из клубной Аллеи славы. Об этом сообщает Football-Italia.

С этой целью более 15 тысяч фанатов "бьянконери" подписали петицию, призывающую убрать "звезду" Конте на Аллее славы возле домашнего стадиона команды. Причиной такого решения стал факт того, что летом Конте возглавил принципиального соперника Ювентуса - миланский Интер.

Болельщики туринского клуба предлагають отдать "звезду" экс-полузащитнику Клаудио Маркизио, который провел в структуре Ювентуса почти 25 лет.

В данный момент петиция находится на рассмотрении руководства "бьянконери".