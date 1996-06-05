Анчелотти может покинуть Наполи

Итальянский специалист недоволен результатами команды в этом сезоне.

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти может покинуть команду после сезона-2019/20, сообщает Corriere dello Sport.

Отмечается, что итальянцу не нравятся результаты клуба в текущем году. Также тренер сетует на ухудшение отношений с капитаном Лоренцо Инсинье.

Отметим, что контракт между сторонами рассчитан до конца сезона-2020/21.

На данный момент Наполи занимает четвертое место в чемпионате Италии, имея в активе 12 очков.