Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Анчелотти может покинуть Наполи

Комментариев: 0
Итальянский специалист недоволен результатами команды в этом сезоне.
Карло Анчелотти
Карло Анчелотти
Getty Images

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти может покинуть команду после сезона-2019/20, сообщает Corriere dello Sport.

Отмечается, что итальянцу не нравятся результаты клуба в текущем году. Также тренер сетует на ухудшение отношений с капитаном Лоренцо Инсинье.

Отметим, что контракт между сторонами рассчитан до конца сезона-2020/21. 

На данный момент Наполи занимает четвертое место в чемпионате Италии, имея в активе 12 очков.

Поделись:
Теги: футбол, Карло Анчелотти, Наполи
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь