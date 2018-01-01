Красотка пятницы: пышногрудая модель, которая помогла Дугласу Косте пережить развод
Наталия Феликс - бразильская модель и новая пассия игрока Ювентуса Дугласа Косты.
25-летняя красотка сошлась с футболистом после того, как он развелся со своей женой Луизой Рамос, от брака с которой у него осталась дочь. Примечательно, что девушке приписывали роман с Неймаром, после того как они были замечены на вечеринке Винисиуса.
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Однако сразу после появления этой информации звезда ПСЖ заявил, что они не встречаются, а через некоторое время Дуглас Коста опубликовал фото с Наталией, раскрыв свои отношения с пышногрудой моделью.
Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:
Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была очаровательная украинка, которая вдохновляет героя молодежного ЧМ.
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