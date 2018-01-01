Красотка пятницы: пышногрудая модель, которая помогла Дугласу Косте пережить развод

Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию изысканную Наталию Феликс.

Наталия Феликс instagram.com/nathaliafelix/

Наталия Феликс - бразильская модель и новая пассия игрока Ювентуса Дугласа Косты.

25-летняя красотка сошлась с футболистом после того, как он развелся со своей женой Луизой Рамос, от брака с которой у него осталась дочь. Примечательно, что девушке приписывали роман с Неймаром, после того как они были замечены на вечеринке Винисиуса.

Читай также: Ирина Морозюк эффектно ответила на вызов Ибрагимовича

Однако сразу после появления этой информации звезда ПСЖ заявил, что они не встречаются, а через некоторое время Дуглас Коста опубликовал фото с Наталией, раскрыв свои отношения с пышногрудой моделью.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была очаровательная украинка, которая вдохновляет героя молодежного ЧМ.