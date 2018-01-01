Помощник Шевченко: Руководство Милана не делало конкретных предложений

Андреа Мальдера отметил, что украинский специалист может возглавить команду в будущем.

Помощник Андрея Шевченко в тренерском штабе сборной Украины Андреа Мальдера прокомментировал возможное назначение украинца на пост наставника Милана.

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“Андрей и весь тренерский штаб на данный момент сосредоточены только на одной задаче - вывести Украину на Евро-2020. Все знают, что Шевченко играл за Милан, поэтому вполне логично, что его связывают с работой там.

“Насколько я знаю, конкретных предложений от руководства Милана не было. Шевченко продолжает развиваться, и в будущем его путь с этой командой может пересечься. Но это случится не в ближайшее время“, - заявил Мальдера.

Ранее сообщалось, что Шевченко возглавит Милан при двух условиях.