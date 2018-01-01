Ювентус может пополнить состав экс-игроком Шахтера

Бразильский вингер Виллиан в зимнее трансферное окно может покинуть Челси и перебраться в Ювентус.

Вингер лондонского Челси и сборной Бразилии Виллиан в зимнее трансферное окно может стать игроком Ювентуса.

Читай также: Виллиан: За 6 лет в Челси сменилось 5 тренеров

Как сообщает Calciomercato, 31-летний футболист хочет перебраться в итальянский клуб, чтобы вновь поработать с Маурицио Сарри, с которым он уже работал в Челси.

Кроме того, в Ювентусе выступают друзья Виллиана по национальной команде - Алекс Сандро и Дуглас Коста, с которым он ранее выступал за донецкий Шахтер.

Ранее сообщалось, что Виллиан попал с сферу интересов испанской Барселоны.