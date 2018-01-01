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Ювентус может пополнить состав экс-игроком Шахтера

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Бразильский вингер Виллиан в зимнее трансферное окно может покинуть Челси и перебраться в Ювентус.
Виллиан
Виллиан
Getty Images

Вингер лондонского Челси и сборной Бразилии Виллиан в зимнее трансферное окно может стать игроком Ювентуса.

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Как сообщает Calciomercato, 31-летний футболист хочет перебраться в итальянский клуб, чтобы вновь поработать с Маурицио Сарри, с которым он уже работал в Челси.

Кроме того, в Ювентусе выступают друзья Виллиана по национальной команде - Алекс Сандро и Дуглас Коста, с которым он ранее выступал за донецкий Шахтер.

Ранее сообщалось, что Виллиан попал с сферу интересов испанской Барселоны.

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Теги: Ювентус, чемпионат Италии по футболу, трансфер, Виллиан, Челси, чемпионат Англии по футболу, футбол
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