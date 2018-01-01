Ювентус может пополнить состав экс-игроком Шахтера
Бразильский вингер Виллиан в зимнее трансферное окно может покинуть Челси и перебраться в Ювентус.
Вингер лондонского Челси и сборной Бразилии Виллиан в зимнее трансферное окно может стать игроком Ювентуса.
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Как сообщает Calciomercato, 31-летний футболист хочет перебраться в итальянский клуб, чтобы вновь поработать с Маурицио Сарри, с которым он уже работал в Челси.
Кроме того, в Ювентусе выступают друзья Виллиана по национальной команде - Алекс Сандро и Дуглас Коста, с которым он ранее выступал за донецкий Шахтер.
Ранее сообщалось, что Виллиан попал с сферу интересов испанской Барселоны.
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