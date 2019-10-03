Экс-игрок сборной Италии объявил о завершении карьеры

Клаудио Маркизио принял решение повесить бутсы на гвоздь.

Бывший полузащитник сборной Италии, туринского Ювентуса и питерского Зенита Клаудио Маркизио объявил о завершении профессиональной карьеры.

“Я дал обещание ребенку, который мечтал стать футболистом. Сказал, что буду играть, пока буду ощущать магию мечты, выходя на поле. В последние месяцы мое сознание и сердце пережили смешанные чувства. Сейчас я понял, что моя мечта больше не воплощается.

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Бывают времена, когда сердце должно преобладать над рассудком, и поэтому я предпочел остановиться. Ни о чем не жалею и благодарю свою семью за то, что научила меня с нетерпением смотреть в будущее.

Спасибо, мечта! Ты дала мне смелость, силу, успех и, прежде всего, радость!“, - написал Маркизио на своей страничке в Instagram.

За свою карьеру Маркизио поиграл в таких клубах, как Ювентус, Эмполи и Зенит. Также на его счету 55 матчей и 5 голов за сборную Италии. Он выиграл 16 трофеев на клубном уровне, среди которых - семь побед в Серии А.

Ранее сообщалось, что трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону решила завершить карьеру.