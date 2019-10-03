Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Экс-игрок сборной Италии объявил о завершении карьеры

Комментариев: 0
Клаудио Маркизио принял решение повесить бутсы на гвоздь.
Клаудио Маркизио
Клаудио Маркизио
Getty Images

Бывший полузащитник сборной Италии, туринского Ювентуса и питерского Зенита Клаудио Маркизио объявил о завершении профессиональной карьеры.

“Я дал обещание ребенку, который мечтал стать футболистом. Сказал, что буду играть, пока буду ощущать магию мечты, выходя на поле. В последние месяцы мое сознание и сердце пережили смешанные чувства. Сейчас я понял, что моя мечта больше не воплощается.

Читай также: До свидания, легенда: Пирло провел свой прощальный матч на Сан Сиро

Бывают времена, когда сердце должно преобладать над рассудком, и поэтому я предпочел остановиться. Ни о чем не жалею и благодарю свою семью за то, что научила меня с нетерпением смотреть в будущее.

Спасибо, мечта! Ты дала мне смелость, силу, успех и, прежде всего, радость!“, - написал Маркизио на своей страничке в Instagram.

За свою карьеру Маркизио поиграл в таких клубах, как Ювентус, Эмполи и Зенит. Также на его счету 55 матчей и 5 голов за сборную Италии. Он выиграл 16 трофеев на клубном уровне, среди которых - семь побед в Серии А.

Ранее сообщалось, что трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону решила завершить карьеру.

Поделись:
Теги: Клаудио Маркизио, Ювентус, сборная Италии по футболу, Эмполи, Зенит, футбол, завершение карьеры
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь