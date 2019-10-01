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Шевченко согласился стать главным тренером Милана

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Украинский тренер возглавит Милан при двух условиях.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко согласился возглавить Милан, если руководство “красно-черных“ решит отправить в отставку Марко Джампаоло, как сообщает известный журналист Танкреди Палмери в своем Twitter.

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По информации Палмери, Шевченко огласил пару условий своего назначения в состав “россонери“ во время ужина со спортивным директором Пауло Мальдини.

Андрей Шевченко сказал, что готов приступить к работе в Милане после отборочных игр сборной Украины на Евро-2020 против Литвы и Португалии. 

Украинский тренер также сообщил, что намерен сохранить пост наставника сборной Украины, но при этом совмещать работу и в Милане. 

Отметим, что ранее Шевченко опровергал информацию про назначения в Милан.

Напомним, что в украинском специалисте заинтересованы боссы Милана.

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Теги: Андрей Шевченко, Милан, сборная Украины по футболу
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