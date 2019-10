Шевченко согласился стать главным тренером Милана

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко согласился возглавить Милан, если руководство “красно-черных“ решит отправить в отставку Марко Джампаоло, как сообщает известный журналист Танкреди Палмери в своем Twitter.

По информации Палмери, Шевченко огласил пару условий своего назначения в состав “россонери“ во время ужина со спортивным директором Пауло Мальдини.

BOOM! SHEVCHENKO GIVES HIS AGREEMENT TO JOIN MILAN!

But not now...



All details:https://t.co/5RAWLi18Jg