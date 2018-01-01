Шевченко: Я не контактировал с Миланом

Главный тренер сборной Украины опроверг слухи о назначение в Милане.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал слухи о том, что он может возглавить Милан.

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“Люблю Милан, но клуб не контактировал со мной. На профессиональном уровне я сейчас не думаю о Милане.

Я тренер сборной Украины, все мои усилия направлены на мою страну. Хочу выйти на Евро-2020 с моими игроками.

Я сейчас в Милане, но лишь потому, что буду смотреть на игроков сборной в матче Шахтера с Аталантой.

После матча встречусь здесь со своими друзьями. Это часть социальной жизни, ведь мы все еще хорошие друзья.

Мальдини и Бобан - настоящие гаранты для Милана, который вскоре встанет на ноги. Милан остается в моем сердце. Уверен, команда скоро оправится“, - сказал Шевченко для La Gazzetta dello Sport.

Отметим, что легенды Милана могут покинуть клуб.

Ранее сообщалось, что самый богатый человек Европы опроверг слухи о покупке Милана.