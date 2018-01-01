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Срна: Фонсека делает Рому суперкомандой

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Хорват считает, что экс-тренер Шахтера сможет попасть в четверку по итогам чемпионата Италии.
Паулу Фонсека и Дарио Срна
Паулу Фонсека и Дарио Срна
Getty Images

Бывший футболист Дарио Срна, ныне работающий помощником главного тренера Шахтера Луиша Каштру, поделился своим мнением о перспективах экс-наставника “горняков“ Паулу Фонсеки в римской Роме.

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“Фонсека делает Рому настоящей суперкомандой. Я часто с ним общаюсь, ведь он не один год был моим тренером в Шахтере. Всегда сложно в начале пути, но когда команда освоит его тактику - она будет отлично играть.

Я предполагаю, что по итогам сезона Рома финиширует в тройке или четверке“, - приводит слова Срны TMW.

Отметим, что после шести туров “волки“ занимают 5-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 11 очков.

Ранее сообщалось, что игрок Шахтера Марлос может перейти в Рому.

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Теги: Дарио Срна, Паулу Фонсека, Рома, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол
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