Экс-партнеры Шевченко по Милану могут лишиться работы в клубе - СМИ

Паоло Мальдини и Звонимир Бобан рискуют потерять свои должности в Милане.

Компания Elliott Management, которая владеет футбольным клубом Милан, разочарована провальным стартом сезона и рассматривает варианты с увольнением некоторых должностных лиц.

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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, под угрозой увольнения оказались спортивный директор клуба Паоло Мальдини и глава футбольного департамента Звонимир Бобан.

Глава Elliott Management Гордон Сингер лично присутствовал на матче против Фиорентины (1:3), после которого болельщики выразили свое недовольство командой.

Отметим, что Милан в первых шести турах Серии А набрал лишь 6 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетит матч Аталанта - Шахтер, а также встретится с Мальдини и Бобаном, где, возможно, будет обсуждать свое назначение на пост наставника Милана.