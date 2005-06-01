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Ювентус в очередной раз оспорил чемпионство Интера в сезоне-2005/06

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"Старая синьора" подала новую апелляцию по поводу лишения команды чемпионского титула и передачи его Интеру.
Ювентус решил оспорить передачу Скудетто-2005/06 Интеру
Ювентус решил оспорить передачу Скудетто-2005/06 Интеру
Getty Images

Туринский Ювентус предпринял очередную попытку вернуть себе чемпионский титул, который в сезоне-2005/06 отобрали у клуба и передали миланскому Интеру.

Напомним, из-за скандала, связанного с договорными матчами, который вошел в историю как “кальчополи“ или “моджигейт“, у “старой сеньоры“ отобрали чемпионские титулы за сезон-2004/05 и 2005/06, причем последний передали Интеру, а Ювентус отправили в Серию Б.

Как сообщает Football Italia, сейчас “бьянконери“ направили апелляцию в Коллегию спортивного трибунала Национального олимпийского комитета Италии. Цель команды - не вернуть чемпионский титул себе, а лишить миланский клуб трофея.

Примечательно, что апелляцию Ювентус подал менее, чем за неделю до Дерби д'Италия - в матче 7-го тура Серии А Интер на своем поле примет Ювентус. Поединок состоится в воскресенье, 6-го октября, в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, сегодня, 1-го октября, Ювентус примет Байер в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: Ювентус, Интер, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, скандал, чемпионство, апелляция, вне игры
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