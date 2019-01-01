Рибери: На поле ощущаю себя молодым

Француз хочет играть за "фиалок".

Полузащитник Фиорентины Франк Рибери поделился впечатлениями от победы над Миланом (3:1) в 6-м туре Сериа А.

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“Я счастлив. Играть на Сан-Сиро - всегда что-то особенное. Это огромная арена, здесь так много фанатов. Сейчас болельщикам Милана непросто, но мы выступили хорошо. Для нас это было важно.

Да, я старый, но на поле я ощущаю себя молодым! Футбол - моя жизнь, я люблю это дело. Я с большим желанием приехал в Фиорентину, и меня радует, что у команды все идет отлично.

Я здесь, чтобы помогать Фиорентине, ее игрокам и болельщикам. Я счастлив, но мне нужно работать каждый день, каждую неделю, чтобы играть так, как сегодня“, - цитирует Рибери Sky Sport Italia.

Напомним, что француз перешел в состав “фиалок“ в августе этого года.

Отметим, что Рибери стал рекордсменом чемпионата Италии.