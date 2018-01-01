Малиновский: Я перешел в Аталанту, потому что не видел развития в других клубах

Украинский футболист отметил помощь главного тренера национальной команды.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский рассказал, почему перешел в клуб из Бергамо, а также поведал об адаптации в команде.

“У меня нет такого чувства, будто я звезда. Я перешел в новый клуб, где мне есть, что доказывать. Еще предстоит много работы.

Я не видел развития в других клубах, которые хотели меня приобрести. Основанный на физических данных футбол, длинные передачи, фланги. А хотелось перейти в команду, которая играет в хороший футбол, в которой ты будешь прогрессировать.

Многие футболисты в Италии начинают играть только через год после своего перехода. Они адаптируются, учат язык, приходит какое-то понимание игры команды. Я провожу много тактических занятий с помощниками главного тренера. Они рассказывают о требованиях к той или иной позиции. Стараюсь максимально впитывать информацию.

Андрей Шевченко говорил, что будет хорошо если я прибавлю в игре в атаке, на позициях повыше. Дал мне небольшое тренерское наставление“, - сказал футболист в эфире программы ПроФутбол.

Ранее выбор Малиновского оценил Андрей Шевченко.