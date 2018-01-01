Милан - Фиорентина 1:3 видео голов и обзор матча Серии А
Фиалки без проблем справились с "красно-черными".
Милан в домашнем матче уступил Фиорентине в рамках шестого тура чемпионата Италии.
Вашему внимаю видео голов и обзор матча Милан - Фиорентина:
Милан — Фиорентина 1:3
Голы: Леау, 80 — Пульгар, 14 (с пенальти), Кастровилли, 66, Рибери, 78
Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Мусаккьо, Романьоли, Эрнандес — Кессье (Крунич, 46), Беннасер, Чалханоглу — Сусо (Кастильехо, 79), Пьонтек (Дуарте, 58), Леау
Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Касерес — Лирола, Пульгар, Бадель, Кастровилли (Бенасси, 79), Дальберт — Кьеза (Боатенг, 84), Рибери (Геззаль, 89)
Предупреждения: Беннасер, Калабрия — Миленкович, Песселья, Лирола, Бенасси
Удаление: Мусаккьо, 55 (грубая игра)
Полная версия правил