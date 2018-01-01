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Милан - Фиорентина 1:3 видео голов и обзор матча Серии А

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Фиалки без проблем справились с "красно-черными".

Фиорентина обыграла Милан
Фиорентина обыграла Милан
Getty Images

Милан в домашнем матче уступил Фиорентине в рамках шестого тура чемпионата Италии.

Вашему внимаю видео голов и обзор матча Милан - Фиорентина:

Милан — Фиорентина 1:3

Голы: Леау, 80 — Пульгар, 14 (с пенальти), Кастровилли, 66, Рибери, 78

Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Мусаккьо, Романьоли, Эрнандес — Кессье (Крунич, 46), Беннасер, Чалханоглу — Сусо (Кастильехо, 79), Пьонтек (Дуарте, 58), Леау

Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Касерес — Лирола, Пульгар, Бадель, Кастровилли (Бенасси, 79), Дальберт — Кьеза (Боатенг, 84), Рибери (Геззаль, 89)

Предупреждения: Беннасер, Калабрия — Миленкович, Песселья, Лирола, Бенасси

Удаление: Мусаккьо, 55 (грубая игра)

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Теги: футбол, Милан, Фиорентина, видео голов, обзор матча, Серия А
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