Шевченко: Аталанта верит в Малиновского, он идеально подходит под тактику команды

Наставник национальной команды отметил, что трансфер украинца был важным для итальянской команды.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил, что хавбек Руслан Малиновский сделал правильный выбор, перейдя в Аталанту.

“Заплатив такие деньги, Аталанта показала, что верит в игрока. Для команды это был не маленький трансфер. Он будет играть в Лиге чемпионов.

Джан Пьеро Гасперини - очень хороший тренер со своим видением игры. У него очень тяжелые тренировки, много тактических заданий и прессинг по всему полю. Руслан идеально подходит под его тактику“, - заявил Шевченко в эфире ПроФутбол.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко может возглавить другую итальянскую команду - Милан.