Шевченко может возглавить Милан

Руководство клуба начинает задумываться об увольнении Марко Джампаоло.

Боссы Милана недовольны результатами командами, поэтому хотят убрать с поста главного тренера Марко Джампаоло.

По информации Tuttomercatoweb, руководство хочет пригласить на эту должность менеджера сборной Украины Андрея Шевченко.

Сообщается, что "россонери" могут дать Марко еще одну неделю на исправление положения, либо уже сейчас начнет переговоры с новым наставником.

Заметим, что после 6 туров Милан находится на 16-м месте в Серии А.

Ранее сообщалось, что самый богатый человек Европы опроверг слухи о покупке Милана.