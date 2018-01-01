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Буффон: Благодарен судьбе, что все еще не выиграл Лигу чемпионов

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Лига чемпионов до сих пор остается стимулом для Джанлуиджи Буффона.
Джанлуиджи Буффон
Джанлуиджи Буффон
Getty Images

Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон считает, что тот факт, что он до сих пор не выиграл Лигу чемпионов играет ему на руку.

По словам вратаря, если бы он уже выиграл турнир, до не понимал для чего все еще играет.

"Для меня это большой стимул. Я благодарен судьбе, что еще не выиграл Лигу чемпионов, в ином случае я бы задавался вопросом, зачем играю до сих пор.

Мне нравится снова и снова бороться в этом турнире. Но у меня нет уверенности, что я сыграю хотя бы в одном матче Лиге чемпионов, я не обсуждал это с тренером. Ювентус - это не какой-то аматорский клуб, поэтому я играю только тогда, когда посчитает нужным тренер", - цитирует Буффона Goal.com.

Ранее сообщалось, что Буффон побил рекорд Мальдини, проведя наибольшее количество матчей за карьеру.

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Теги: Джанлуиджи Буффон, Ювентус, Лига Чемпионов
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