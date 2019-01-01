Буффон: Рад поставить новый рекорд, как игрок высокого уровня

Легендарный вратарь Италии поставил новый рекорд.

Вратарь Ювентуса Джанлуиджи Буффон поделился впечатлениям о своем рекорде по матчам на клубном уровне среди итальянцев.

В матче 6-го тура чемпионата Италии Ювентус уверенно победил в родных стенах СПАЛ - 2:0. Для Буффона этот поединок стал 903-м в карьере на клубном уровне.

“Это радует меня. Не знал, что был так близок к этому рекорду. Узнал об этом лишь в предпоследней игре. Мне сказали, что я сравнялся с Мальдини.

Это делает меня очень счастливым и очень гордым за то, что я сделал. Я счастлив, потому что достиг этой отметки как игрок все еще высокого уровня.

Всегда буду благодарен своим родителям и жене, они были благосклонны ко мне. Но также могу сказать, что здесь есть и моя заслуга“, - сказал Буффон в интервью Goal.

Отметим, что по зарплате в Ювентусе Джанлуиджи находится на предпоследнем месте.