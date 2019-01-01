Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Буффон: Рад поставить новый рекорд, как игрок высокого уровня

Комментариев: 0
Легендарный вратарь Италии поставил новый рекорд.
Джанлуиджи Буффон
Джанлуиджи Буффон
Getty Images

Вратарь Ювентуса Джанлуиджи Буффон поделился впечатлениям о своем рекорде по матчам на клубном уровне среди итальянцев.

В матче 6-го тура чемпионата Италии Ювентус уверенно победил в родных стенах СПАЛ - 2:0. Для Буффона этот поединок стал 903-м в карьере на клубном уровне.

“Это радует меня. Не знал, что был так близок к этому рекорду. Узнал об этом лишь в предпоследней игре. Мне сказали, что я сравнялся с Мальдини. 

Это делает меня очень счастливым и очень гордым за то, что я сделал. Я счастлив, потому что достиг этой отметки как игрок все еще высокого уровня. 

Всегда буду благодарен своим родителям и жене, они были благосклонны ко мне. Но также могу сказать, что здесь есть и моя заслуга“, - сказал Буффон в интервью Goal.

Отметим, что по зарплате в Ювентусе Джанлуиджи находится на предпоследнем месте.

Поделись:
Теги: Джанлуиджи Буффон, Ювентус, Сериа А
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь