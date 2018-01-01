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Конте: Кажется, что я задаю моду в футболе

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Главный тренер Интера заявил, что нужно больше работать, чтоб развить успех команды.
Антонио Конте
Антонио Конте
Getty Images

Главный тренер Интера Антонио Конте прокомментировал победу над Сампдорией (3:1) в матче 6-го тура Сериа А.

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“Я доволен победой. В таких матчах, когда вы играете с четким пониманием и большим количеством моментов, нужно быстро ставить точку.

Мой футбол всегда организован, у нас есть идея и мы усердно работаем. Я убежден, что мы хорошо сыграли и в других матчах, но сегодня мы сделали это очень хорошо в первом тайме. Нам нужно чаще показывать такую стабильность.

Все наши выступления в этом сезоне показали уровень качества и организованности, но менталитет имеет значение, и нам он нужен, чтобы выходить из сложных ситуаций.

Я тренер, который всегда дает точное представление о футболе своей команде. 

Кажется, я задаю моду, потому что когда я ездил в Англию, никто не играл в три защитника, потом даже сборная Англии начала играть так. 

Я возвращаюсь в Италию, и мы видим больше команд с тремя защитниками“, - приводит слова Конте Football Italia.

Напомним, что Конте установил новый рекорд Интера в Сериа А.

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Теги: Антонио Конте, Интер, Сампдория, Сериа А
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