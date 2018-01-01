Аталанта выиграла 10-й гостевой матч в 2019 году

В матче 6-го тура Сериа А встречались Сассуоло - Аталанта. Поединок завершился убедительной победой гостей(1:4).

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Для бергамцев это 10-я гостевая победа в 2019 году. В топ-5 лигах больше только у Манчестер Сити - 11 побед.

Аталанта имеет в активе 13 очков, что позволяет занимать 3-е место в Серии А.

Сассуоло - Аталанта 1:4

Голы: Дефрель, 62 - Гомес, 6, 29, Госенс, 13, Сапада, 35

Сассуоло: Консильи - Толян, Кирикеш, Феррари, Пелузо (Трипалделли, 46) - Дункан (Маньянелли, 82), Обьянг, Бурабиа (Траоре, 46) - Берарди, Дефрель, Бога

Аталанта: Спортьелло - Мазьелло, Джимсити, Толои - Госенс (Арана, 61), Фройлер, Пашалич, Хатебур, Гомес (Малиновский, 72), Иличич - Сапата (Муса, 75)

Предупреждения: Берарди, Феррари - Толои, Малиновский