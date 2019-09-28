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Самый богатый человек Европы заявил, что не собирается покупать Милан

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Владелец Louis Vuitton никогда не вел переговоров о покупке известного футбольного клуба.
Бернар Арно (в центре)
Бернар Арно (в центре)
Getty Images

Французский бизнесмен Бернар Арно прокомментировал информацию о том, что его семья планирует приобрести у компании Elliott Management футбольный клуб Милан.

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“Уважаемые болельщики Милана. Я хочу опровергнуть все те слухи, в которых говорится о заинтересованности моей семьи в покупке Милана. Мы уважаем ваш потрясающий клуб, все его ценности и историю.

Но ни я, ни кто-либо другой никогда не общались с руководством клуба на тему инвестирования или приобретения Милана. Мы не знаем, откуда взялась подобная информация, но для этих слухов нет никаких оснований. Желаю Милану всего наилучшего в в будущем“, - написал сын миллиардера Антуан на своей страничке в Instagram.

Ранее сообщалось, что новым владельцем Хаддерсфилда стал фанат клуба.

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Теги: Бернар Арно, Милан, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, вне игры, слухи
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