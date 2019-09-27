Тренер Аталанты: Малиновский - дорогое приобретение, но весьма убедительное
Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини рассказал об адаптации в команде украинского полузащитника Руслана Малиновского.
"Малиновский в каком-то смысле является дорогим приобретением, но, я считаю, что весьма убедительным. Решение принял исполнительный директор Лука Перкасси и оно было правильным.
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Теперь у нас есть Муриэль и Малиновский - это те игроки, которые способны сделать разницу. Мы постепенно внедряем их в команду, они хорошо адаптируются. В целом команда не сильно изменилась и в этом наше преимущество", - цитирует Гасперини Sosfanta Calciomercato.
Отметим, что на данный момент Малиновский провел 4 матча в чемпионате Италии.
Ранее Джан Пьеро Гасперини отметил, что Руслан Малиновский всегда был лидером в командах, в которых выступал.
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