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Тренер Аталанты: Малиновский - дорогое приобретение, но весьма убедительное

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Наставник итальянского клуба видит огромный потенциал в украинском футболисте.
Руслан Малиновский (справа)
Руслан Малиновский (справа)
Getty Images

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини рассказал об адаптации в команде украинского полузащитника Руслана Малиновского.

"Малиновский в каком-то смысле является дорогим приобретением, но, я считаю, что весьма убедительным. Решение принял исполнительный директор Лука Перкасси и оно было правильным.

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Теперь у нас есть Муриэль и Малиновский - это те игроки, которые способны сделать разницу. Мы постепенно внедряем их в команду, они хорошо адаптируются. В целом команда не сильно изменилась и в этом наше преимущество", - цитирует Гасперини Sosfanta Calciomercato.

Отметим, что на данный момент Малиновский провел 4 матча в чемпионате Италии.

Ранее Джан Пьеро Гасперини отметил, что Руслан Малиновский всегда был лидером в командах, в которых выступал.

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Теги: Джан Пьеро Гасперини, Руслан Малиновский, Аталанта, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол
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