Игуаин: Роналду стал более зрелым игроком

Аргентинский футболист рад снова быть в одной команде с португальским нападающим.

Роналду и Игуиан в Реале Getty Images

Нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин рассказал, что Криштиану Роналду изменился с момента ухода аргентинского футболиста из Реала в 2013 году.

“Прошло много лет с тех пор, как я играл с ним в Испании.

Теперь я вижу другого игрока, более зрелого человека, с семьей. Я рад снова играть с ним“, - сказал Игуаин в интервью Fox Sports.

Отметим, что Роналду может установить антирекорд Серии А.

Напомним, что португальский футболист вошел в символическую сборную года по версии FIFA.