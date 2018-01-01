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Игуаин: Роналду стал более зрелым игроком

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Аргентинский футболист рад снова быть в одной команде с португальским нападающим.
Роналду и Игуиан в Реале
Роналду и Игуиан в Реале
Getty Images

Нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин рассказал, что Криштиану Роналду изменился с момента ухода аргентинского футболиста из Реала в 2013 году.

“Прошло много лет с тех пор, как я играл с ним в Испании.

Теперь я вижу другого игрока, более зрелого человека, с семьей. Я рад снова играть с ним“, - сказал Игуаин в интервью Fox Sports.

Отметим, что Роналду может установить антирекорд Серии А.

Напомним, что португальский футболист вошел в символическую сборную года по версии FIFA.

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Теги: Гонсало Игуаин, Криштиану Роналду, Ювентус, футбол
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