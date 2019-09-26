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Торино одержал волевую победу над Миланом

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"Быки" проявили характер.
Торино - Милан
Торино - Милан
Getty Images

Торино сумело одержать победу в заключительном матче 5-тура Сериа А.

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Милан открыл счет в первом тайме. На 18-й минуте Пьонтек сумел реализовать пенальти.

Второй тайм перешел под владения хозяев поля. На 72-й минуте Беллоти поразил ближний угол Доннаруммы. Спустя четыре минуты Белотти уже первым оказался на добивание и ударом через себя сумел поразить ворота Милана.

Торино занимает 6 строчку после 5 туров, а Милан с двумя победами на 13 позиции.

Торино - Милан 2:1
Голы: Белотти, 72, 76 - Пьонтек, 19 (с пенальти)

Торино: Сиригу - Иццо, Льянко (Ансальди, 57), Бремер - Де Сильвестри, Базелли, Ринкон, Айна (Джиджи, 83) - Верди (Беренгер, 66) - Белотти, Дзадза

Милан: Дж. Доннарумма - Калабрия, Мусаккьо, Романьоли, Эрнандес - Кессье, Беннасер (Ребич, 78), Чалханоглу - Сусо - Пьонтек, Леау (Бонавентура, 65)

Предупреждения: Льянко, Дзадза, Белотти, Айна - Беннасер, Эрнандес, Дж. Доннарумма, Романьоли, Мусаккьо

Удаление: Рейна, 72 (неспортивное поведение на скамейке запасных)

 

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Теги: Торино, Милан, Сериа А, чемпионат Италии по футболу
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