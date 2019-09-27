Интер получил рекордный доход

Итальянский клуб побил финансовый рекорд.

Руководство Интера объявило о рекордной в истории клуба выручке. Доход миланского клуба за прошлый сезон составили 415 миллионов евро, что является на 20% больше, чем в позапрошлом сезоне.

Владельцы Suning Group считают, что нужно работать над повышением доходов, но и сокращать расходы клуба, чтоб быть более свободными от финансового фейр-плей.

Рекордный заработок обусловлен тем, что команда сумела пробиться в Лигу чемпионов. Доход вырос с 346 млн евро до 415 млн евро.

Однако, итальянский клуб все равно потерпел убыток в прошлом сезоне, который составил 17 млн евро.

Напомним, что Барселона в этом году получила рекордный доход.