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Интер получил рекордный доход

Комментариев: 1
Итальянский клуб побил финансовый рекорд.
Интер
Интер
Getty Images

Руководство Интера объявило о рекордной в истории клуба выручке. Доход миланского клуба за прошлый сезон составили 415 миллионов евро, что является на 20% больше, чем в позапрошлом сезоне.

Владельцы Suning Group считают, что нужно работать над повышением доходов, но и сокращать расходы клуба, чтоб быть более свободными от финансового фейр-плей.

Рекордный заработок обусловлен тем, что команда сумела пробиться в Лигу чемпионов. Доход вырос с 346 млн евро до 415 млн евро.

Однако, итальянский клуб все равно потерпел убыток в прошлом сезоне, который составил 17 млн евро.

Напомним, что Барселона в этом году получила рекордный доход.

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Теги: Интер, Сериа А, футбол
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
zadneprohodchik    27.09.2019, 08:47
Оценка:  0
zadneprohodchik
бм как обычно, бред собачий публикует
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