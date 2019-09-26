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Роналду может установить антирекорд Серии А

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Португалец неудачно выполняет штрафные удары в этом году.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Звездный нападающий Ювентуса Криштиану Роналду близок к тому, чтобы установить антирекорд чемпионата Италии по количеству неудачных ударов со штрафных, исполненных подряд, сообщает AS.

Португалец не может забить уже с 18 штрафных ударов в Серии А. Худшая серия была только у форварда Фрозиноне Камилло Чиано, который неудачно исполнил 21 удар кряду.

Во всех турнирах Криштиану не забил уже 24 штрафных удара подряд. Более 60% ударов Криштиану (15 из 24) попали в стенку, еще два прошли мимо и семь были парированы голкиперами.

Ранее главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри заявил, что ожидает от Роналду более 40 голов в новом сезоне Серии А.

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Теги: футбол, Криштиану Роналду, Ювентус
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
БЕЗУМЕЦ    26.09.2019, 21:34
Оценка:  0
БЕЗУМЕЦ
Антирекорд....Пусть кто-то побъет его другие личные рекорды. Дебилы от спорта ищут изьяны, как неталантливые писатели, ставшие талантливыми литературными критиками
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