Смоллинг: В Италии каждый матч - битва

Дебютант Сериа А впечатлен уровнем игры в Италии.

Защитник Ромы Крис Смоллинг прокомментировал результат матча 5-го тура Серии А, где его команда проиграла Аталанте (0:2).

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“Рад, что дебютировал дома, но разочарован тем, что не победили.

У нас большие цели в этом сезоне, и нам нужно выигрывать домашние игры. Должны сделать так, чтобы в этом сезоне у нас не было слишком много осечек.

Думаю, что в Италии нет простых игр. Я смотрел много итальянских матчей еще до того, как приехал сюда. Каждая игра будет битвой, но это вызов, которым я наслаждаюсь.

Я рад снова выйти на поле. Это была моя первая игра, и мне понравилось играть на нашем стадионе. Хочу помочь клубу достичь больших целей в этом сезоне“, - рассказал Смоллинг для пресс-службы Ромы.

Отметим, что видео голов и обзор матча Рома - Аталанта можно посмотреть на нашем сайте.

Напомним, что Крис Смоллинг перебрался в римский клуб из Манчестер Юнайтед.