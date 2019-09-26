Интер и Милан представили проекты нового стадиона
Разработка нового стадиона идет на полном ходу.
Интер на своей странице в Twitter представил два проекта нового стадиона, которые были разработаны вместе с Миланом.
Читай также: Владелец Louis Vuitton хочет приобрести Милан
Ранее сообщалось, что клубы потратят на строительство футбольного стадиона около 605 миллионов евро.
🏟️ | UN NUOVO STADIO PER MILANO— Inter (@Inter) September 26, 2019
Inter e @acmilan hanno presentato i progetti selezionati per il nuovo stadio dei Club e i piani per la riqualificazione dell’area di San Siro pic.twitter.com/Nf7CORkoLx
Напомним, что ранее была информация о сносе Сан-Сиро.
Отметим, что новый стадион футбольных клубов будет иметь персональные расцветки.
Полная версия правил