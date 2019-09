Интер и Милан представили проекты нового стадиона

Интер на своей странице в Twitter представил два проекта нового стадиона, которые были разработаны вместе с Миланом.

Ранее сообщалось, что клубы потратят на строительство футбольного стадиона около 605 миллионов евро.

🏟️ | UN NUOVO STADIO PER MILANO



Inter e @acmilan hanno presentato i progetti selezionati per il nuovo stadio dei Club e i piani per la riqualificazione dell’area di San Siro pic.twitter.com/Nf7CORkoLx