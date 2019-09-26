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Интер и Милан представили проекты нового стадиона

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Разработка нового стадиона идет на полном ходу.
Сан Сиро
Сан Сиро
Getty Images

Интер на своей странице в Twitter представил два проекта нового стадиона, которые были разработаны вместе с Миланом.

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Ранее сообщалось, что клубы потратят на строительство футбольного стадиона около 605 миллионов евро.

Напомним, что ранее была информация о сносе Сан-Сиро.

Отметим, что новый стадион футбольных клубов будет иметь персональные расцветки.

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Теги: Милан, Интер, Италия, стадион
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