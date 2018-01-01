Конте: Снимаем шляпу перед Лацио

Наставник Интера в восторге от игры соперника.

Главный тренер Интера Антонио Конте прокомментировал игру своей команды в матче 5-го тура против Лацио, где его команда сумела одержать победу(1:0).

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“Мы начали матч агрессивно. Лацио отсиживался в обороне и ждал подходящего момента, чтобы контратаковать нас с такими быстрыми игроками, как Хоакин Корреа и Фелипе Кайседо, а также доставлял нам проблемы, когда мы теряли мяч.

Это ценная победа против очень сильного соперника, который усилился этим летом и работает с Индзаги уже четыре года.

Снимаем шляпу перед Лацио за хорошую игру. Мы выиграли тяжелый матч“, - приводит слова Конте Football-italia.net.

Отметим, что Антонио Конте установил рекорд Интера в Сериа А.

Напомним, что видео гола и обзор поединка можно посмотреть на нашем сайте.