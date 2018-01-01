Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Конте: Снимаем шляпу перед Лацио

Комментариев: 0
Наставник Интера в восторге от игры соперника.
Конте: Снимаем шляпу перед Лацио

Главный  тренер Интера Антонио Конте прокомментировал игру своей команды в матче 5-го тура против Лацио, где его команда сумела одержать победу(1:0).

Читай также: Конте: Меня беспокоит, что СМИ предлагают оскорбить человека

“Мы начали матч агрессивно. Лацио отсиживался в обороне и ждал подходящего момента, чтобы контратаковать нас с такими быстрыми игроками, как Хоакин Корреа и Фелипе Кайседо, а также доставлял нам проблемы, когда мы теряли мяч.

Это ценная победа против очень сильного соперника, который усилился этим летом и работает с Индзаги уже четыре года.

Снимаем шляпу перед Лацио за хорошую игру. Мы выиграли тяжелый матч“, - приводит слова Конте Football-italia.net.

Отметим, что Антонио Конте установил рекорд Интера в Сериа А.

Напомним, что видео гола и обзор поединка можно посмотреть на нашем сайте.

Поделись:
Теги: Антонио Конте, Интер, Лацио, Сериа А, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь